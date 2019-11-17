وزير الصناعة الروسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش المعرض الدولي للطيران الذي تحتضنه دبي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وبحث وزير الصناعة الروسي وولي عهد أبو ظبي مجالات التعاون بين روسيا والإمارات

بما في ذلك التعاون في مجال الطيران المدني.

كما بحث الطرفان خلال الاجتماع إعداد اتفاق ثنائي في مجال إصدار الشهادات للطائرات لتعزيز المشاريع المشتركة في مجال صناعة الطيران، وكذلك التعاون في مجال التكنولوجيا والمعدات الصناعية

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في قطاع النفط والغاز.

وقال مانتوروف: "آفاق التعاون الثنائي بين روسيا والإمارات باتت واضحة باعتبار التجربة الناجحة للتعاون مع شركة Tawazun في إطار المشروع الصناعي AURUS".

وأشار مانتوروف إلى أن روسيا حققت تطوراً هاماً في السنوات الأخيرة، واكتسبت خبرة في مجال استخراج النفط والغاز، مشيراً إلى أن الشركات الروسية مستعدة للتعاون مع شركائها الإماراتيين.