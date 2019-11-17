القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وفداً عسكرياً سعودياً

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، وفدا عسكريا من القوات المسلحة السعودية، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية. الأركان البحرينية.

ورحب الشيخ خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بالوفد العسكري السعودي.. مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة البحريني، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل، رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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