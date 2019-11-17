الحكومة العراقية : التعديل الوزاري سيشمل وزارات خدمية واقتصادية

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم الأحد، أن التعديل الوزاري الذي سيقوم به رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، سيشمل وزارات خدمية واقتصادية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال الحديثي إن "عبد المهدي عازم على التعديل، والآن يحضر للأسماء المرشحة للوزارات التي يريد تعديلها وينتظر إكتمالها"، مبينا أن "الاختيار سيكون بناء علىمعايير بعيدة عن الكتل السياسية ووفق قناعات رئيس الحكومة".
وأضاف أن "الكابينات التي سيشملها التعديل، وزارية وخدمية وتتعلق بمطالب المتظاهرين"، مشيراً إلى أن "عبد المهدي سيرسل الأسماء إلى مجلس النواب بعد إكمالها لغرض التصويت عليها".
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