تأجيل مناورت أميركية-كورية جنوبية في بادرة حسن نية

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤجلان مناوراتهما الجوية المشتركة بهدف تشجيع الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.

وقال اسبر، لصحافيين في العاصمة التيلاندية بانكوك، "اتخذنا هذا القرار في مبادرة حسن نية للمساهمة في تهيئة بيئة مواتية للدبلوماسية وتقدم السلام".

وتحاول الولايات المتحدة إعادة إطلاق المحادثات مع بيونج يانج بخصوص نزع السلاح النووي للدولة الشيوعية.

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لكن كوريا الشمالية تقول إن المفاوضات لم تحقق نتيجة وإنها ليست مهتمة بمواصلتها.

وتطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الاقتصادية عنها للمضي قدما في المحادثات بينما تطالب الولايات المتحدة بنزع سلاح بيونج يانج أولا.

وفشلت آخر جولة محادثات بين مفاوضين من الطرفين، عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم بداية شهر أكتوبر الماضي، في التوصل إلى اتفاق.