الاحتلال الإسرائيلي يستولي على أراض بالضفة الغربية

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات من أراضي سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن سلطات الاحتلال سلّمت البلديات والمجالس القروية في سلفيت اخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات في كل من دير استيا وكفل حارس وبروقين وكفر الديك ودير بلوط واسكاكا ومسحة والزاوية بهدف التوسع الاستيطاني.

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من جهة ثانية أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم فتح معابر قطاع غزة بعد إغلاق دام 5 أيام جراء التصعيد الأخير في القطاع.