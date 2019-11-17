كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تبدأ في نقل السفن التابعة للبحرية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مراسل لرويترز، إن روسيا بدأت في نقل ثلاث سفن تابعة للبحرية الاوكرانية المحتجزة اليوم الاحد بعد أن ذكرت صحيفة روسية ان موسكو ستعيدها الى اوكرانيا قبل قمة رباعية في شرق اوكرانيا الشهر المقبل.

وشاهد المراسل في شبه جزيرة القرم، الذي ضمته روسيا من أوكرانيا في عام 2014، قوارب الجرار وهي تجر السفن الثلاث عبر مضيق كيرتش باتجاه البحر الأسود حيث يمكن أن يسافروا باتجاه أوكرانيا.

وكانت روسيا قد استولت على السفن قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في نوفمبر من العام الماضي بعد أن فتحت النار عليها وأصابت العديد من البحارة.

وقالت موسكو إن السفينتين - وهما سفينتان صغيرتان مدفعيتان أوكرانيتان وزورق جر - دخلت مياهها الإقليمية بصورة غير قانونية. بينما نفى كييف ذلك.

وأعادت روسيا البحارة الذين كانوا على متن السفن إلى أوكرانيا في سبتمبر كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت صحيفة كونفرسانت الروسية اليوم السبت أن موسكو قررت إعادة السفن إلى أوكرانيا وأن سفن القاطرة الروسية ستجرها إلى البحر الأسود وتسليمها إلى ثلاثة قوارب قطر.

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ومن المرجح أن يُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء لبناء الثقة قبل القمة المزمع عقدها في أوكرانيا الشهر المقبل.

وصرحت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة ان زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا سيجتمعون في باريس يوم 9 ديسمبر في محاولة لتعزيز الجهود من أجل حل سلمي للنزاع في شرق أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية مختلفة أنه سيتم إعادة السفن إلى أوكرانيا بدون بنادقها ووثائقها.

ولقى أكثر من 13000 شخص مصرعهم في الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية.

وانهارت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات غربية. حقق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوزًا ساحقًا في الانتخابات في إبريل وعدًا بإنهاء الصراع الدائر.