كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: قمة "نورماندي" ستكون في وقت لاحق من هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بان اجتماع زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع في شرق أوكرانيا سيعقد في نهاية هذا العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس"، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله، إن خطط القمة لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا باعتماد وضع خاص لشرق أوكرانيا.

وقد أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، أن هناك تواريخ تقريبية لعقد قمة بـ"صيغة نورماندي" لحل الوضع في دونباس، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل بهذا الصدد.

وقال الوزير في برنامج تليفزيوني بث على الهواء مباشرة: "لدينا موعد مبدئي، لا أستطيع الآن الحديث عن هذه القضية بالتفصيل، لأنه ينبغي على الأطراف الأربعة الاتفاق على تحديد الموعد ليتناسب مع جدول أعمال القادة، لكن يوجد تواريخ محددة".

هذا، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في الخامس من الشهر الجاري، أن الكرملين يعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة في "رباعية نورماندي" قبل نهاية العام، مشيرًا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

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وقد صرح المتحدث الرسمي باسم "الكرملين" الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بأن "الكرملين" يعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة بصيغة "رباعية نورماندي" - الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا - قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

وقال "بيسكوف"، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن موقف الرئيس بوتين بشأن "صيغة نورماندي" لم يتغير، وهو ثابت وواضح للغاية.

وأوضح أن موسكو تؤيد مواصلة العمل بـ "صيغة نورماندي"، وأن الرئيس بوتين يرغب في عقد قمة "رباعية نورماندي" في أقرب وقت ممكن، كما يعتقد أنه ينبغي التحضير لهذه القمة بشكل جيد، لتحقيق النتائج المرجوة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد القمة قبل نهاية العام الجاري، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الامر حتى الآن، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا ، قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم "نورماندي" ، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور سبعين عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من : روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، تسوية النزاع في "دونباس".