كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: سنرد على أي اعتداءات تأتي من قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن جيش الاحتلال سيرد على أي اعتداءات تأتي من قطاع غزة.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن إسرائيل "لم تتعهد بشيء في إطار التهدئة في غزة".

وأضاف نتنياهو:" إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد. نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا. حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي صواريخ على بئر السبع. أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة".

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وتابع:"أكرر مرة أخرى سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة . سنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل".

وهنأ نتانياهو الأجهزة الأمنية على تنفيذ الهجوم الأخير الذي أطلق عليه عملية "الحزام الأسود" بشكل مثالي.