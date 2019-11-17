كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تغلق المترو في طهران وأصفهان لمنع نقل المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، المترو في طهران وأصفهان لمنع نقل المحتجين، حسبما أفادت مصادر لقناة العربية.

وقالت المصادر، إن المحتجين في قرتشك جنوب طهران، أغلقوا عددا من الطرق.

وشهدت إيرانن الأسبوع الماضي، عددا من الأحداث السياسية على رأسها تزايد مخاوف إيران المأزومة للغاية خشية مزيد من الحظر عليها، بعد أنباء عن قرب إدراج تنظيم الإخوان حليف طهران التاريخي على لوائح الإرهاب الأمريكية، وفقا للعين الإخبارية.

وواصلت حكومة طهران سياسة القمع، حيث شنت السلطات الإيرانية اعتقالات عشوائية ضد محتجين سلميين أمام مبنى البرلمان، وكذلك معلمون تظاهروا اعتراضا على سوء أوضاع المعيشة.

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كما حثت الحكومة على مزيد من السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث اعتبرتها محرضة للناس ضدها في أوقات الأزمات.

أوردت وسائل إعلام إيرانية مقربة من مليشيا الحرس الثوري أبرزها وكالة أنباء "تسنيم"، نقلا عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ينتقد خلالها سعي الولايات المتحدة إلى تصنيف تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا.

وشنت السلطات الإيرانية اعتقالات عشوائية ضد محتجين سلميين أمام مبنى البرلمان في طهران؛ للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية المتدنية تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للعمال.

وقال نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي: إن حشودا كبيرة من عمال المصانع والمعلمين نظموا وقفتين احتجاجيتين أمام مقري البرلمان الإيراني وبيت العامل (مؤسسة نقابية رسمية)، بعد دعوات سابقة من نقابة الحافلات غير أن عناصر الأمن تعاملت بعنف.