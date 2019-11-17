كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: حزب المحافظين البريطاني يحظى بأعلى تأييد منذ عام 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت استطلاعات للرأي نشرت أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتمتع بأعلى مستوى من الدعم منذ عام 2017.

وتم استدعاء انتخابات 12 ديسمبر لإنهاء ثلاث سنوات من الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أضعف ثقة المستثمرين في استقرار خامس أكبر اقتصاد في العالم وألحق الضرر بمكانة بريطانيا منذ التصويت في استفتاء عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويأمل جونسون البالغ 55 عامًا في الفوز بأغلبية للمضي قدمًا في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعد أن منحت الكتلة مهلة ثالثة للطلاق الذي كان من المفترض أن يحدث في 29 مارس. وصوت بفارق ضئيل لصالح ترك الاتحاد الأوروبي.

والمحافظون في جونسون يتقدمون على حزب العمل بنسبة 10-17 نقطة مئوية، حسبما أظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت.

وأظهر استطلاع أجرته "YouGov" أن نسبة تأييد المحافظين بلغت 45 ٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017، مقارنة بحزب العمال بنسبة 28٪، دون تغيير. وكان الديمقراطيون الليبراليون الموالون للاتحاد الأوروبي على 15٪، ولم يتغير حزب البريكسيت بنسبة 4٪.

كما أظهر استطلاع منفصل لـ "SavantaComRes" أن تأييد المحافظين لجونسون كان الأعلى منذ عام 2017 حيث حصل حزبه على 41٪ وحزب العمل على 33٪.

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ويتمتع حزب المحافظين بفارق 16 نقطة على حزب العمل، وفقًا لاستطلاع للرأي نشرته شركة " Opinium Research".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ميل" اليوم الأحد أن حزب جونسون يتقدم بـ 15 نقطة على حزب العمل.

وستكون أول انتخابات تجري في بريطانيا في ديسمبر عام 1923 واحدة من أصعب الانتخابات المتوقعة منذ سنوات.

ولقد سارع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الولاء التقليدي للناخبين ويمنح خصومهم الأصغر فرصة لتحدي أكبر حزبين، المحافظين جونسون وحزب العمل يسار الوسط بقيادة جيريمي كوربين.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن المحافظين متقدمون على حزب العمال، إلا أن المحللين يحذرون من أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي قسمت كلا الحزبين الرئيسيين والناخبين يمكن أن تربك الحسابات التقليدية.