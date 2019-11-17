كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "ترامب" على حالته الصحية بعد دخوله المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حالته الصحية قائلاً، إنه قام بزيارة إلى مركز والتر ريد الطبي.

وقال "ترامب"، لإطلاع الجمهور على جدول أعماله: "زرت عائلة كبيرة لشاب يخضع لعملية جراحية كبرى في مركز والتر ريد الطبي المذهل"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الرئيس الأمريكي على "تويتر": "هؤلاء هم بالفعل أفضل الأطباء في أي مكان في العالم. كما بدأت المرحلة الأولى من الفحص الجسدي السنوي لي. كل شيء جيد جدًا (عظيم!). سوف يكتمل العام المقبل".

ووفقًا لبيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني جريشام: "توقع بانشغال تام 2020، قرر السيد ترامب بالاستفادة من عطلة نهاية أسبوع مجانية لبدء فحصه الجسدي السنوي في مركز والتر ريد الطبي".

وقال "جريشام" لقناة فوكس نيوز: "إنه بصحة جيدة. لديه طاقة أكثر من أي شخص آخر في البيت الأبيض. هذا الرجل يعمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى وقت متأخر جدًا من الليل".

وحسب البيت الأبيض، قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بزيارة غير معلنة إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري القومي في بيثيسدا، بولاية ماريلاند، لإجراء فحص طبي غير مقرّر.

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وقد دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عامًا، اليوم الأحد، مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن، لإجراء فحوص طبية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب، قرر أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أن آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب تعود إلى شهر فبراير المنصرم.

وأشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ستيفاني غريشام، إلى أن ترامب "يترقب أن يكون العام 2020 حافلا جدا، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد".

وقد نشر البيت الأبيض بيانًا للطبيب شون كونلي، قال فيه: "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة جداً وأتوقع أن يظل كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك".

واثر انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض اعلن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع "بصحة جيدة جدا".