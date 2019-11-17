كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: أزمة بوليفيا قد "تخرج عن نطاق السيطرة" مع تزايد عدد القتلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة من أن أعمال العنف في بوليفيا قد "تخرج عن نطاق السيطرة" في أعقاب المناوشات الأخيرة بين قوات الأمن ومزارعي الكوكا الموالين للرئيس المخلوع إيفو موراليس الذي خلف تسعة قتلى.

واستقال موراليس تحت ضغط من الشرطة والجيش البوليفي يوم الأحد الماضي بعد أدلة على تزوير الأصوات الملوثة فوزه في 20 أكتوبر الانتخابات. وهرب إلى المكسيك بعد يومين من استقالته.

ومنذ ذلك الحين، وصف مزارع الكوكا السابق اليساري والكاريزمي إزاحته بأنه "انقلاب" يميني وشجب المزاعم المتزايدة بقمع قوات الأمن في عهد الرئيس المؤقت والمشرع المحافظ السابق جانين أنيز.

وقال موراليس على تويتر عقب تقارير عن تصاعد عدد القتلى إن قادة الانقلاب يذبحون السكان الأصليين والمتواضعين لطلب الديمقراطية.

وألقت أنز باللوم على موراليس لإذكاء العنف من الخارج، وقال إن حكومتها ترغب في إجراء انتخابات وتجتمع مع المعارضة لوقف الاحتجاجات.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت من أن تصاعد العنف يمكن أن يغتصب العملية الديمقراطية.

وقالت باشيليت في بيان، إنني قلقة من أن الوضع في بوليفيا يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة إذا لم تتعامل السلطات معه، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

ويضيف العنف في بوليفيا إلى الاضطرابات المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك في شيلي المجاورة، حيث اندلعت الاحتجاجات على عدم المساواة الاجتماعية في أعمال شغب خلفت 20 قتيلًا على الأقل.

وشهدت الإكوادور وفنزويلا والأرجنتين أيضًا إضرابات واحتجاجات وأعمال شغب على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة.

وقال نيلسون كوكس أمين المظالم في كوتشابامبا إن سجلات المستشفى في منطقة زراعة الكوكا أظهرت أن "الغالبية العظمى" من القتلى والجرحى يوم الجمعة ناجمة عن إصابات بالرصاص.

وقال كوكس لرويترز، نحن نعمل مع مكتب أمين المظالم الوطني لإجراء تشريح الجثث، والسعي لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا.

Advertisements

وقال أمين المظالم إن أكثر من 100 شخص أصيبوا في المناوشات.

وقالت الشرطة إن مزارعي الكوكا في بعض الاحتجاجات كانوا مدججين بالسلاح وهم يحملون أسلحة تتراوح بين المسدسات وصناديق القنابل اليدوية إلى البازوكا المصنوعة محليًا المصنوعة من الأنابيب المنشورة في المواجهات الضارية أحيانًا.

وصرح مبعوث الأمم المتحدة جان أرنو أن فريقًا سيعقد اجتماعات مع السياسيين والجماعات الاجتماعية التي تبدأ يوم الأحد لإنهاء العنف والدعوة إلى "انتخابات حرة وشفافة.

وعلى الرغم من أن العاصمة لاباز كانت هادئة إلى حد كبير يوم السبت، إلا أن الحصار المستمر للطرق السريعة أدى إلى حالة من الذعر في الشوارع، حيث اندفع الكثيرون إلى تخزين البقالة مع انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار.

ودفعت الاضطرابات المتزايدة وعدد الجثث المتصاعدة موراليس إلى إضفاء مزيد من التوفيق مع حكومة أنز في الأيام الأخيرة.

وقال موراليس لرويترز في مقابلة في مكسيكو سيتي، من أجل الديمقراطية، ليس لدي مشكلة في عدم المشاركة في انتخابات جديدة.

طلب حزب موراليس، الذي أصبح الآن المعارضة، عقد جلسة لكلي مجلسي الهيئة التشريعية في بوليفيا يوم الثلاثاء لوضع خطط للانتخابات الجديدة.

وطلبت بوليفيا يوم الجمعة من المسؤولين الفنزويليين مغادرة البلاد، كما اتهمت دول الأنديز كوبا، التي كانت ذات يوم حليفًا وثيقًا، بإذكاء الاضطرابات بعد استقالة موراليس.

وصلت طائرة تابعة لشركة طيران كوبانا إلى بوليفيا يوم السبت لاستقبال مئات الأطباء الكوبيين.

وتحدث أنيز مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جيادو، الذي دعا يوم السبت أنصاره لقيادة موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولا مادورو اليساري.

وقالت في الاجتماع المتلفز، لدينا نفس الأهداف، وآمل أن نتمكن قريبًا من أن نبكي الحرية لفنزويلا، ولأنها تستحق ذلك بحق.