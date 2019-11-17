كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الاحتجاجات الإيرانية في 75 مدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل الاحتجاجات في العشرات من المدن، في أكثر من 75 مدينة إيرانية، حسبما أكدت المعارضة الإيرانية اليوم الأحد.

ودمر المحتجون، الكثير من المقار الأمنية والحكومية، وفقًا لما نقل الموقع الإلكتروني لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وقد أفاد الموقع، ببدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم.

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وقتل ما لا يقل عن 8 من المدنيين، في مواجهات مع قوات الأمن، ولم يتسن التأكد من صحة هذه البيانات بعدما قطعت السلطات خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وقالت خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية في بيان إن "إيران وسط انقطاع عام شبه كلي للإنترنت اعتباراً من الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي أمس السبت".

وقالت وزارة الأمن الإيرانية، إن "الأعداء الذين راهنوا كما في السابق على أعمال الشغب لن يحصدوا إلا الخيبة والفشل"، بحسب ما نقلت قناة العالم عن وزارة الأمن الإيرانية، كما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام مقتل ضابط في اشتباكات كرمانشاه بين الأمن والمحتجين، فيما قالت الاستخبارات الإيرانية إنها رصدت محركي الشغب واتهمتهم بالعمالة للخارج.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" ببدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم، فيما انطلقت تظاهرات لطلاب جامعة "سنندج" بمحافظة كردستان غرب إيران، فيما تواترت الأنباء حول مقتل متظاهر في الأحواز أمس السبت، بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه.

