كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راجاباكسا" زعيما لسريلانكا بعد اعتراف منافسه بالهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصبح رئيس الدفاع السابق لسريلانكا جوتابايا راجاباكسا رئيسًا بعد أن أقر منافسه الرئيسي بالهزيمة، اليوم الأحد، في انتخابات جاءت بعد شهور من تفجيرات قام بها متشددون إسلاميون أدت إلى اضطرابات في البلاد.

وكاد راجاباكسا على الهزيمة العسكرية للانفصاليين التاميل في عهد شقيقه ثم الرئيس ماهيندا راجاباكسا قبل 10 سنوات. ولقد وعد بقيادة قوية لتأمين الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين السنهاليين.

وسيكون راجاباكسا البالغ 70 عامًا، آخر زعيم قومي تمسحه السلطة في جميع أنحاء العالم، مستفيدًا من غضب ومخاوف مجتمعات الأغلبية.

ويُنظر إليه هو وإخوته، الذين من المتوقع أن يحصلوا على مناصب رئيسية، على أنهم أقرب إلى الصين، التي استثمرت مليارات الدولارات في بناء الموانئ والطرق السريعة ومحطات الطاقة.

ولكن هذه المشروعات أدت أيضًا إلى ارتفاع مستويات الديون لسري لانكا.

وفي تعليقاته الأولى، سجل راجاباكسا مذكرة تصالحية، مما يشير إلى أنه سيكون قائدًا لجميع السريلانكيين، بغض النظر عن هوياتهم العرقية والدينية.

وقال راجاباكسا في تغريدة، بينما نستهل رحلة جديدة إلى سريلانكا، يجب أن نتذكر أن جميع السريلانكيين جزء من هذه الرحلة. مضيفًا، دعونا نفرح بسلام وبكرامة وانضباط بالطريقة نفسها التي حملنا بها.

وتعارض أحزاب التاميل السياسية بشدة راجاباكسا، التي واجهت مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان للمدنيين في المراحل الأخيرة من الحرب ضد الانفصاليين في عام 2009.

بينما راجاباكسا وأخوه ينفيان هذه المزاعم.

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ويقول المسلمون، وهم أقلية كبيرة أخرى، إنهم أيضًا واجهوا العداء منذ هجمات أبريل على الفنادق والكنائس التي قتل فيها أكثر من 250 شخصًا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.

وقالت لجنة الانتخابات انه بعد فرز نصف الاصوات من انتخابات يوم السبت، تقدم راجاباكسا بنسبة 50.7 في المئة، بينما حصل منافسه الرئيسي ساجيث بريماداسا على 43.8 في المئة.

واعترف بريمداسا، وزير الإسكان في الحكومة الحالية التي واجهت انتقادات لفشلها في حماية السريلانكيين في أعقاب التفجيرات الانتحارية في أبريل بالهزيمة.

وقال بريماداسا: "في ختام حملة انتخابية شجاعة وحماسية، يشرفني أن أحترم قرار الشعب وأهنئ السيد غوتابايا راجاباكسا على انتخابه كرئيس سرى لانكا السابع".

وصوت الملايين لانتخاب رئيس جديد لقيادة البلاد من أعمق ركود اقتصادي لها منذ أكثر من 15 عامًا، متأثرًا بقطاع السياحة في أعقاب التفجيرات.

وأظهر هامش فوزه دعمًا هائلًا في الأجزاء الجنوبية من الجزيرة التي يسيطر عليها السنهاليون.

وقاد بريماداسا، الذي شن حملة على سياسات لمساعدة الفقراء، في الشمال والشرق حيث تهيمن الأقلية التاميلية.

وحث راجاباكسا على التأكد من أنه أخذ جميع السريلانكيين إلى جانبهم ولا يستهدف من يعارضونه في الانتخابات.

وقال في إشارة إلى حزبه، إنني أحث السيد راجاباكسا على ضمان أن تكون بيئة ما بعد الانتخابات سلمية، وأنه لا يتعرض أي مواطن أو مؤيد للحزب الديمقراطي الجديد للاضطهاد أو الضرر بسبب دورهم في دعم ترشيحي.