كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريحات مهمة للسفير الإثيوبي عن سد النهضة: الحرب لسنا في حاجة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السفير الإثيوبي: ليس باستطاعتنا تحمل تكاليف الحرب مع مصر.. وليس لدينا مصلحة في الإضرار بها

أكد دينا مفتي، السفير الإثيوبي بالقاهرة، اليوم الأحد، أن العلاقات بين القاهرة وأيس أبابا "جيدة للغاية"، وأن أي سوء تفاهم بين الجانبين ينبغي تسويته سلميًا.

"مفتي" قال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "الدماء التي تجري في عروق المصريين والإثيوبيين واحدة، لأننا نشرب من ذات النهر، وكل ما أود قوله إن العلاقات ودية، وجيدة للغاية، خصوصا أن كلتا الدولتين مؤسسة للاتحاد الأفريقي".

Advertisements

وتابع السفير الإثيوبي أنه "إذا كان ثمة سوء تفاهم بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي تسويته سلميا فقط لأن الحرب ليست خيارا... ليس باستطاعتنا تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة إليها، إنها سبيل غير مثمر، خصوصا أن لدينا ما يكفي من توترات في هذا الجزء من العالم".

ونوه السفير بأن البلدين يحظيان بـ"واحدة من أطول العلاقات الرسمية. لذا، ينبغي جعلها متنوعة، مع ضرورة التركيز على العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية".

وأردف أن "السد يحمي الماء من التبخر، وسيتراجع بسببه تراكم الطمي الذي يُكبد السودانيين تكاليف ضخمة؛ كما سنحصل منه على الكهرباء"، مشددا على أنه "مثلما تؤكد مصر دوما، أنها لا تُعارض التنمية في إثيوبيا، فإننا لا نُعارض مصالح القاهرة... إننا نعي حاجة مصر إلى الماء، وليس لدينا مصلحة في الإضرار بها".

وأورد أنه سعى إلى التقليل من أهمية مبدأ الوساطة الاأريكية، وأنه كان يُفضل شخصيا "أن نحل هذا الأمر بأنفسنا"، متابعًا أن "الماء ماؤنا وليس ماءهم ... وينبغي علينا أن نُظهر استقلاليتنا، وأننا أمتان راشدتان كبيرتان، خاصة أن مصر وإثيوبيا دولتان تاريخيتان. لذا، كان أجدر بنا تسوية المسألة دون معاونة من أحد، لكن لو أن جهة ما عرضت المساعدة فلمَ لا نقبلها".