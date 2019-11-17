كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض دبي الدولي للطيران 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، ظهر اليوم الأحد، افتتاح معرض دبي الدولي للطيران 2019، الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وافتتح معرض دبي الدولي للطيران 2019، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقد حضر الافتتاح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من كبار المسئولين فى الدولة.

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ويعتبر معرض دبي للطيران، معرض الطيران الأكبر في العالم، حيث يجتمع المختصون بهذا القطاع في كافة مجالاته للتواصل وعقد الصفقات. وقد شهد العام 2017 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار مقارنة بعام 2015، وقد حضر المعرض 79380 زائراً، حيث عقدت صفقات بقيمة 113.8 مليار دولار.

وستشهد افتتاح أكبر مطار في العالم عند اكتماله، مع إمكانية استيعاب 160 مليون مسافر و12 مليون طن للشحن سنوياً.