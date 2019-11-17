العثماني ينتقد “حزب أخنوش”.. ويؤكد: شعبية “البيجيدي” تزداد كل يوم

عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى توجيه انتقادات إلى حليفه الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب استعداداته المبكرة لانتخابات 2021.

وقال العثماني، في حديثه، صباح اليوم الأحد، في الملتقى الجهوي الثاني للمنتخبين، منتقدا الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المقبلة بالقول “شي وحدين كل همهم انتخابات 2021”.

وأضاف العثماني: “بلادنا خصنا نخدموها دابا، والشعب راه كيشوف، وهذا الحزب باشما كتقاومو كيتعاطفو معه المواطنين، وكيجيب مقاعد أكثر”.

العثماني حث منتخبي حزبه على عدم الالتفات إلى ما وصفه بـ”الحملات التيئيسية والتبخيس للجهود”، داعيا إياهم إلى العمل أكثر، وقال: “خاصكم تزيدو حماس على حماس، وخاصكم تضاعفوا العمل”، موجها رسالة إلى خصوم حزبه بالقول “هادو لي كيحاولوا يشوشوا على عملكم ماخصناش نعطيوهم فرصة لينتصروا”.

وسقط العثماني في زلة لسان، وهو يذكر منتخبي حزبه بمقولة القيادي الاتحادي، والوزير الأول في حكومة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي، وقال: “سي عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله”، قبل أن ينبهه أعضاء الحزب، إذ استدرك بالقول “رحمه الله رحمة الأحياء”.