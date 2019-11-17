لصوص يسرقون سيارة عبلة الصوفي.. “أنستغرام” السبب!

تعرضت عارضة الأزياء، والممثلة المغربية عبلة الصوفي، لسرقة سيارتها في ولاية لوس أنجلس الأمريكية، أخيرا، طبقا لما كشفته لجمهورها.
وشاركت عبلة الصوفي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو، أكدت فيه اختفاء سيارتها، إذ روت أنها لم تجدها إلى حدود الساعة، وقد أبلغت الشرطة بالواقعة.
وادعت عبلة الصوفي أن السبب في سرقة سيارتها هو مشاركتها تفاصيل حياتها على “أنستغرام”، محذرة متابعيها من مشاركة الأماكن، حيث يوجدون، ومقتنياتهم الثمينة، لأن ذلك يجعلهم عرضة للاستهداف من طرف اللصوص.
وتستقر عبلة الصوفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعرف عليها الجمهور المغربي بشكل واسع بعد مشاركتها في مسلسل “ديسك حياتي”.
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