هزات أرضية تضرب عدة مدن مغربية – التفاصيل

أعلن المرصد الأوربي للزلازل، قبل قليل، أن هزة أرضية قوية ضربت عدة مدن مغربية.

وبحسب المرصد ذاته، فإن الهزة الأرضية الأولى، ضربت كلا من ميدلت، والريش، وتازة، وأزرو، وفاس، ومكناس، وبودنيب.

وبلغت قوة الهزة الأرضية الأولى 5 درجات على سلم ريشتر، وذلك في الساعة 9.39، أما الهزة الثانية، فبلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريشتر، وذلك في كل من مدينة تازة، ومكناس، وبوعرفة.

وفور إعلان المرصد الأوربي وقوع الهزات الأرضية في المدن المذكورة، أكد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فابسبوك”، يقطنون هذه المدن شعورهم بها، وأشاروا إلى أنها تسببت في حالة من الخوف، والهلع في صفوف المواطنين.