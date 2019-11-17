مصر: قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انهار برج لإيصال التيار الكهربائي، اليوم الأحد، في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
وقالت وسائل إعلام مصرية أن سقوط البرج أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع تواصل الاجتماعي لما يظن أن موقع الحادث، والذي يبدو فيه أن عشرات العمال تجمهروا حول برج كهرباء منهار، دون أن يتضح ما إذا سقط ضحايا أم لا.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران، بمركز أوسيم شمالي محافظة الجيزة، شمال القاهرة، إثر انهيار جزء من برج كهرباء داخل شركة كهرباء سقيل.
وكشف مصدر أمني مسؤول في تصريحات لموقع "مصراوي"، ملابسات حادث سقوط برج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم.
وقال المصدر إنه أثناء تنفيذ بعض العمال أعمال فك البرج ضمن خطة إحلال وتجديد، انهار عليهم.
وأضاف المصدر أن جزءا كبيرا من البرج سقط في مجرى نهر النيل الملاصق لمحطة الكهرباء بقرية سقيل، لافتا إلى أن فرق الإنفاذ انتشلت 4 جثث من تحت الأنقاض، ونقلت 3 مصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.
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