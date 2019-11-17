أبين .. قوات الحزام الأمني ترفع جاهزيتها القتالية

الأحد 17 نوفمبر 2019

أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، رفع جاهزيتها القتالية إلى الدرجة القصوى لجميع السرايا والنقاط .



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وقالت عمليات الحزام الأمني قطاع أحور، أنه تم إستدعاء كافة القوات الى جميع مواقعها الرسمية وذلك بعد ورود معلومات عن تحركات لقوات الاصلاح من مدينة عتق باتجاه شقره.

واشارات العمليات أن قوات الحزام سيتصدى لكل المليشيات الغازية بيد من حديد مشيرة الى توجب القوات الحيطة والحذر .