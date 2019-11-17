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اليمن.. الكثيري والحضرمي يناقشان سبل تعزيز نشاط الخارجية في سيئون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

الكثيري

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري ،اليوم، مع وزير الخارجية محمد الحضرمي ،سبل تعزيز نشاط الوزارة في مدينة سيئون.

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وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن اللقاء ناقش جملة من المواضيع المرتبطة بعمل وزارة الخارجية في وادي حضرموت و سبل تطويرها لما فيه خدمة للمواطنين و طالبي خدمات وزارة الخارجية.

 

واشاد وزير الخارجية بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء في المحافظة وعمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الحكومية لكل اليمنيين خصوصا في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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