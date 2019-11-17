وسائل إعلام إيرانية ترجح استئناف إرسال الزوار الايرانيين الى العراق

رجح مصدر في منظمة الحج والزيارة الايرانية، الاحد، استئناف إرسال قوافل الزوار الايرانيين الى العراق في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "فارس" عن المصدر قوله، إنه "كان من المفترض ايفاد الزوار الذين سجلوا اسمائهم لزيارة العتبات المقدسة الى العراق اليوم، لكن نظراً لعدم وجود بعض البنى التحتية (في العراق)، لم يتحقق ذلك، ومن المتوقع أن يستأنف ارسال قوافل الزوار في الأيام القادمة".



وأشارت مصادر عراقية مطلعة بحسب الوكالة، إلى أن "اعداد الزوار الايرانيين سيكون محدودا، وتعتقد هذه المصادر امكانية ارسال قوافل الزوار عبر الرحلات الجوية في الوقت الحاضر، وربما لن يكون هناك برنامج لزيارة مرقد الامامين العسكريين (ع) في سامراء، ويشتمل البرنامج فقط زيارة مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة".