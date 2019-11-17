ايران تعلن اعتقال 40 شخصاً من 'مثيري الشغب' وسط البلاد

اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة يزد محمد حداد زادة عن اعتقال 40 من "مثيري الشغب" في المدينة غالبيتهم قدموا من خارج المدينة.
واضاف، انه "في بعض مناطق المدينة اندس بعض الانتهازيين والمناهضين للثورة في صفوف الجماهير وقاموا بممارسات مخلة بالامن والنظام وتخريب الممتلكات العامة وفي بعض الاحيان الاشتباك مع الشرطة الذين اصيبوا عدد منهم ايضا".
وقال حداد زادة، انه "تم اعتقال 40 من مثيري الشغب هؤلاء حيث ان اغلبهم هم من غير المحليين ومن خارج المحافظة".
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