ايران تعلن اعتقال 40 شخصاً من 'مثيري الشغب' وسط البلاد

واشار حداد زادة الى الاحتجاجات التي حدثت في مدينة يزد (مركز محافظة يزد وسط ايران) اعتراضا على رفع اسعار البنزين وقال، ان غالبية هذه التجمعات كانت هادئة وسلمية ولم تحدث فيها مشكلة خاصة.

واضاف، انه "في بعض مناطق المدينة اندس بعض الانتهازيين والمناهضين للثورة في صفوف الجماهير وقاموا بممارسات مخلة بالامن والنظام وتخريب الممتلكات العامة وفي بعض الاحيان الاشتباك مع الشرطة الذين اصيبوا عدد منهم ايضا".



وقال حداد زادة، انه "تم اعتقال 40 من مثيري الشغب هؤلاء حيث ان اغلبهم هم من غير المحليين ومن خارج المحافظة".