القبض على متهمين وسط بغداد بحوزتهما 'كرستال وحشيشة'

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين وسط بغداد بحوزتهما يتاجران بالمخدرات وبحوزتهما "كرستال وحشيشة". وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على متهمين اثنين وسط العاصمة بغداد يتاجران بالمخدرات".



وأضافت أنه "تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما ٥٠٠ غم من مادة الكرستال و٨٠٠ من مادة الحشيشة المخدرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما الى جهات الاختصاص".

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