مكتب بارزاني يصدر توضيحا حول شراءه 'فيلا' خارج العراق

وجاء في توضيح صدر من مكتب رئيس حكومة اقليم كردستان، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية نشر مؤخراً، تقريراً يفتقر الى أدنى درجات المصداقية بزجهِ اسم رئيس حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج".

واضاف أن "مما يؤسف له أن بعضاً من وسائل الإعلام المحلية أعادت تداول ما أورده الموقع المذكور بصورة مضللة وغير مهنية".

Advertisements

وقال البيان إن "مكتب رئيس الحكومة إذ ينفي صحة ما نشره الموقع الأمريكي جملةً وتفصيلاً، فانه يؤكد إتباعه للإجراءات القانونية ضد كل من يروج لتقارير كاذبة كهذه".