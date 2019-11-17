عقبتان أوزبكية وإماراتية في طريق الزوراء لدوري أبطال آسيا

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2019-11-17 | 13:34
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وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "الزوراء سيلعب ضد ثاني الدوري الأوزبكي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند في أولى مبارياته بالملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا".
وأوضح أن "الزوراء كان من المفترض أن يلعب ضد اجمك ثالث لدوري الاوزبكي، لكن بسبب تحقيق الأخير لبطولة الكأس فسيكون هو الممثل الثاني لأوزبكستان بعد الممثل الأول بطل الدوري باختاكور".
وأضاف رشيد أنه "في حال حقق فريق النوارس الفوز، فإنه سيلعب ضد العين الإماراتي وفي حال حقق الفوز، سيتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال".
وبين عبد الرشيد، أن "قرعة دور المجموعات ستقام في العاشر من كانون الأول المقبل، حيث سيتم تحديد موعد إقامة المباراة"، مشيراً إلى أن "وفد الزوراء سيتألف منه بالإضافة إلى ومدير الفريق عبد الكريم رزاق، حيث سنحضر ورشة العمل الخاصة بالبطولة من يوم 8 ولغاية 12 في ماليزيا".
يذكر أن الشرطة توج بطلاً للدوري العراقي الممتاز، فيما توج الزوراء بلقب كأس العراق الموسم الماضي.
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