اعتقال قرابة ألف شخص خلال يومين من الاحتجاجات في إيران

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، بحسب "روسيا اليوم"، أن السلطات اعتقلت نحو ألف شخص في غضون اليومين الماضيين شاركوا في "أعمال الشغب" التي اندلعت خلال الاحتجاجات.

وقالت الوكالة نقلاً عن تقرير لجهة أمنية إيرانية إن "عدد المتظاهرين منذ ليلة الجمعة وصل 87400 شخص (82200 رجل و5200 امرأة)".



وأضافت: "جزء هام من المحتجين كانوا بعيدين عن مراكز الشغب وأعمال العنف، وأرسل للعديد منهم رسائل تحذيرية من الأجهزة الأمنية".