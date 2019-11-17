أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية اليوم، عقب احتجاجات استمرت ليومين ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، بحسب "روسيا اليوم"، أن السلطات اعتقلت نحو ألف شخص في غضون اليومين الماضيين شاركوا في "أعمال الشغب" التي اندلعت خلال الاحتجاجات.
وقالت الوكالة نقلاً عن تقرير لجهة أمنية إيرانية إن "عدد المتظاهرين منذ ليلة الجمعة وصل 87400 شخص (82200 رجل و5200 امرأة)".
وأضافت: "جزء هام من المحتجين كانوا بعيدين عن مراكز الشغب وأعمال العنف، وأرسل للعديد منهم رسائل تحذيرية من الأجهزة الأمنية".
وقالت الوكالة نقلاً عن تقرير لجهة أمنية إيرانية إن "عدد المتظاهرين منذ ليلة الجمعة وصل 87400 شخص (82200 رجل و5200 امرأة)".
وأضافت: "جزء هام من المحتجين كانوا بعيدين عن مراكز الشغب وأعمال العنف، وأرسل للعديد منهم رسائل تحذيرية من الأجهزة الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال قرابة ألف شخص خلال يومين من الاحتجاجات في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.