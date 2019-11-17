إصابة 7 صحفيين فلسطينيين بالضفة تضامنوا مع "عمارنة"

أصيب 7 صحفيين فلسطينيين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي وقفة تضامنية مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي أصيب، الجمعة الماضي، برصاص الاحتلال وفقد عينه اليسرى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن طواقمها الطبية تعاملت مع 7 إصابات من الصحفيين نقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وجميعهم أصيبوا بجروح طفيفة.



ونظم صحفيون فلسطينيون في مدخل مدينة بيت لحم، وقفة تضامنية مع "عمارنة" الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلال تغطيته احتجاجات في بلدة ضوريف، شمال غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتم نقل عمارنة إلى مستشفى إسرائيلي، يوم السبت، بسبب إصابته.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإقدام قوات الاحتلال على الاعتداء العنيف على مسيرة الصحفيين التضامنية.

ووصفت النقابة اعتداء جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز القبة العسكري شمال بيت لحم على مسيرة الصحفيين قبل انطلاقها بأنه "وحشي"، خاصة مع اعتقال اثنين على الأقل.

واعتبرت نقابة الصحفيين، في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية، أن هذا الاعتداء هو خير شهادة على أن استهداف عمارنة من قبل قناص من جيش الاحتلال "جريمة مغطاة بقرار سياسي وتمت عن سابق إصرار".

وأوضحت أن غياب الردع والمحاسبة الدولية لكيان الاحتلال يشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين، وهو ما يضع إسرائيل في خانة الكيان الأكثر بطشا بحرية العمل الصحفي.

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ودعت النقابة الأمم المتحدة إلى "صيانة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015، وإيجاد آليات ملزمة لتنفيذه، وتوفير الحماية الميدانية للعمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية".





وكانت نقابة الصحفيين قد نظمت، اليوم، 5 وقفات ومسيرات احتجاجية في بيت لحم وجنين ونابلس وطولكرم وغزة؛ تضامنا مع عمارنة، وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين.

من جهة ثانية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين أصيبوا في قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع "عمارنة" في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأشارت إلى إصابة فتاة بجروح متوسطة في وجهها بعد تعرضها لقنبلة غاز مسيل للدموع، وتم نقلها إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وأضافت: "تعاملت الطواقم الطبية في المستشفى أيضا مع 3 إصابات طفيفة".

وكان طلبة جامعة فلسطين التقنية في طولكرم قد نفذوا وقفة تضامنية مع الصحفي عمارنة قبل مهاجمة قوات الاحتلال لهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلبة بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز.

وعلى صعيد آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلين فلسطينيين أصيبا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم في مخيم الجلزون للفلسطينيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ووصف الهلال الأحمر إصابة الطفلين بأنها خطيرة، مشيرا إلى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.