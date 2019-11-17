"أبل نيوز بلس" تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أشار تقرير إعلامي إلى أن خدمة "أبل نيوز بلس" الإخبارية التي أُطلقت في مارس (آذار) الماضي باشتراك شهري قدره 9.99 دولارات، فقدت زخم البداية. كانت التقارير قد أشارت إلى أن خدمة "أبل نيوز بلس" جذبت أكثر من 200 ألف مشترك خلال الأيام الأولى لإطلاقها، كجزء من عدة خدمات جديدة كانت أبل قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الحالي. وقالت أبل إن الهدف من هذه الخدمات هو توسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على بيع الأجهزة الإلكترونية مثل هواتف آي فون الذكية والكمبيوتر اللوحي آي باد وأبل ووتش وأير بود. وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن أبل تتيح حالياً مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية والنجوم الكبار مثل جنيفر أنيستون وريسي ويزرسبون وأوبرا وينفري عبر خدمة "أبل تي بلس" مقابل 4.99 دولار شهرياً ويمكن ممارسة 100 لعبة كمبيوتر من خلال "أبل أركيد" مقابل 4.99 دولار شهرياً، ويمكن قراء الأخبار والقصص الإخبارية من خلال "أبل نيوز بلس". وذكر موقع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية إلى أن أبل لم تتمكن من جذب أعداد كافية من القراء إلى خدمة "آبل نيوز بلس" بعد إطلاقها رغم أنها توفر الوصول إلى عدد من أهم الصحف والمجلات الأمريكية مثل وول ستريت جورنال وفوج وإيسكوير، في حين لم تنشر أبل أرقام المشتركين في الخدمة حتى الآن. وتروج أبل للخدمة الجديدة عبر تطبيق أبل نيوز الموجود على كل أجهزة آي فون وآي باد وماك. كما تستخدم المتجر الإلكتروي آب ستور للترويج لخدمة ألعاب الكمبيوتر أبل أركيد منذ إطلاقها في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويروج تطبيق أبل تي.في لخدمة أبل تي في بلس منذ إطلاقها قبل أسبوعين تقريباً.

