شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتلف 1500 كغم حشيش ضُبِطَ مع مهربين حوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة اليوم (الأحد)، إتلاف طن ونصف من الحشيش المخدر الذي ضبطته خلال الأشهر الماضية مع مهربين حوثيين يحاولون نقله من السواحل الغربية لمحافظة حجة إلى محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري في تصريحات صحفية: إن قوات الجيش ضبطت 1500 كيلوغرام من الحشيش في عدة حملات أمنية ضد مهربين تابعين لمليشيا الحوثي شمال محافظة حجة وتم إتلافه أمس (السبت)، موضحاً أن مليشيا الحوثي تعتمد على الحشيش مصدر تمويل لقياداتها ومشرفيها وعصاباتها الإرهابية.

وأشار إلى أن الجيش اليمني رفع من يقظته في الأشهر الماضية وفرض عملية مراقبة شديدة على الساحل الغربي لمديرية حجة وتمكن من ملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف جرت بحضور استخبارات المنطقة وممثلين عن النيابة العسكرية في المنطقة ومركز العمليات المشتركة.

من جهة ثانية، تواصل المليشيا الحوثية انتهاكاتها ضد الموظفين في مؤسسات الدولة اليمنية إذ ذكرت إحصاءات نشرتها مصادر إعلامية في محافظة إب أن المليشيا فصلت 788 معلماً ومعلمة، من مختلف مديريات محافظة إب، فيما تم حرمان آخرين من أبسط المعونات الغذائية التي تقدمها بعض المنظمات.