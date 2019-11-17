شكرا لقرائتكم إعلام رسمي إيراني: 100 بنك ومتجر نهبت خلال التظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البنك المركزي الإيراني إن سوق صرف العملات في البلاد يشهد تذبذبا لكنه سيستقر. وفي سياق متصل قال الإعلام الرسمي الإيراني إن 100 بنك ومتجر نهبت خلال التظاهرات. وتشهد إيران احتجاجات شعبية واسعة بعد رفع أسعار البنزين بنسب تفوق أكثر من 50%. وأدت الاحتجاجات التي شملت أكثر من 100 مدينة إيرانية أعمال شغب واسعة وحرق مقرات حكومية وأخرى تابعة للبنوك وقوات الباسيج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام رسمي إيراني: 100 بنك ومتجر نهبت خلال التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.