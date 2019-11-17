أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، عن مقتل تسعة ​مدنيين​ على الأقل جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مناطق في ​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​، مشيرا الى أنه من بين القتلى "خمسة مدنيين بينهم ثلاث مواطنات، بينما قتل أربعة آخرون جراء غارات روسية على مخيم عشوائي للنازحين شمال مدينة ​سراقب​". ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لوجود جرحى "في ​حالات​ خطرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل تسعة مدنيين في ضربات روسية على شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.