بومبيو: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي طالت معاناته

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "كما قلت للشعب الإيراني قبل عام ونصف تقريبًا: ​الولايات المتحدة​ تساندكم"، مشيرًا الى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي طالت معاناته وهو يحتج على ظلم النظام الفاسد في ​السلطة​. نحن ندين محاولة ​النظام الإيراني​ إيقاف شبكة الانترنت، الشعب يجب أن يعبر عن رأيه".

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