سامي الجميل: ندعم المرشحين المستقلين في انتخابات نقابة المحامين

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح من نقابة المحامين انه "ندعم المرشحين المستقلين في انتخابات نقابة المحامين وهما عزيز طربيه وملحم خلف، وهدفنا المحافظة على استقلالية النقابة وان تبقى وطنية للجميع".

وشدد على انه "نريد نقابة تدافع عن الناس ونحن بأمس الحاجة إلى نقابة فعالة تدافع عن ​الدستور​ والقانون وتواكب ثورة ​الشعب اللبناني​". ورأى ان "مرشح التيار الوطني الحر قد يكون رأى انه ليس لديه حظوظا بالفوز ولذلك انسحب".

وأوضح انه "نحن بدأنا ​الثورة​ قبل الثورة، الناس على الارض تطالب بالتغيير ونحن مع هذا الطرح و"كلن يعني كلن". وشدد على انه "نريد ​حكومة​ مستقلة وكفوءة".