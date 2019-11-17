افرام: أدعو كل الأصدقاء من المحامين لانتخاب ملحم خلف نقيبًا

أكّد النائب نعمة افرام "أنني أدعو كل الأصدقاء من المحامين لانتخاب ملحم خلف نقيبًا..."من ثمارهم تعرفونهم"... ونحن نعلم ثماره نحتاجه في هذه اللحظة المفصلية من استعادة ​لبنان​ إلى خيار القانون الأصيل".

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