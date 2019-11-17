كنعان: السياسة لا تحتكر العمل المهني في نقابة المحامين

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح من ​نقابة المحامين​ في بيروت انه "بكل استحقاق، يحصل قبل الانتخابات انسحابات واعادة خلط تحالفات، المهم ان السياسيين عندما يأتون، يأتون بخشوع لأن هذا مجتمع مدني تتصارع فيه الافكار ، وال​سياسة​ لا تحتكر العمل المهني في النقابة، وأنا اعتبر ان النتائج اهميتها ليست بمن بربح ويخسر بل بالنموذج التي تعطيه للمجتمع اللبناني ككل".

ولفت إلى ان "المرشح جورج نخلة اراد ان ينسحب بارادته، ومن سيربح لا يستطيع اي سياسي ان يقول انه ربح أو ان ينسب الفوز له فالنقابة هي التي ستربح".

وشدد على ان "نقابة المحامين هي منبع الحريات وتحافظ على الحريات ولا زالت اليوم منارة، وما نراه اليوم نموذج يقتضى به، حضاري وعريف، على كل الناس ان تفتخر به".