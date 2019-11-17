أنطوان نصرالله: المطلوب نقابة للمحامين تدعم القضاء المستقل في لبنان

أكد المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح تلفزيوني على هامش إنتخابات ​نقابة المحامين​ في بيروت، أن المطلوب نقابة تدعم ​القضاء​ المستقل في لبنان، معتبراً أن الأحزاب لا تعرف التعامل مع الحراك لا في النقابة ولا في ال​سياسة​.

وأوضح نصرالله أن المحامين لديهم قرارهم المستقل، متوقعاً أن تكون نتيجة المنافسة على منصب نقيب المحامين تتماهى مع ذلك.