أنطوان نصرالله: المطلوب نقابة للمحامين تدعم القضاء المستقل في لبنان

أكد المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح تلفزيوني على هامش إنتخابات نقابة المحامين في بيروت، أن المطلوب نقابة تدعم القضاء المستقل في لبنان، معتبراً أن الأحزاب لا تعرف التعامل مع الحراك لا في النقابة ولا في السياسة.
وأوضح نصرالله أن المحامين لديهم قرارهم المستقل، متوقعاً أن تكون نتيجة المنافسة على منصب نقيب المحامين تتماهى مع ذلك.
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