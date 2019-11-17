حنكش: لن تضعوا يدكم على أمّ النقابات

أكّد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أول نتائج ​الثورة​... انتخاب ملحم خلف بأعلى نسبة أصوات... والآن تجتمع أحزاب ​السلطة​ ضده...لن تضعوا يدكم على أم النقابات".

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