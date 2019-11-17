معلوف: استخراج النفط يزعج الكثيرين في الداخل والخارج لأنه قطاع شفّاف

أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بدأوا بنشر فيديوهات، التنظير على فساد إدارة قطاع ​النفط​ والغاز في لبنان ووجوب تأخير عملية الاستخراج! استخراج النفط يزعج الكثيرين في الداخل والخارج لأنه قطاع شفّاف. لنركّز على ​منظومة​ قوانين ل​مكافحة الفساد​ الذي يطال كل القطاعات ولنعمل على استقلالية ​القضاء​ وبلا تضييع وقت وضحك على الناس".

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