علوش: لا أستوعب هذا الرفض لحكومة الإختصاصيين من قبل الأفرقاء السياسيين

شدد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​ على أن "الأساس في تشكيل ​الحكومة​ هو في كيفية التوافق بين مطالب الناس ومطالب القوى السياسية الموجودة في البرلمان"، مشيرا الى أنه "لو كنت في مكان القوى السياسية كنت سأذهب الى حكومة اختصاصيين برئاسة سياسي أو غير سياسي ويبقى ​مجلس النواب​ لديه القوى والخبرة للسيطرة على أية حكومة".

ولفت علوش في حديث تلفزيوني الى أنه لا يستوعب "هذا الرفض لحكومة الإختصاصيين من قبل الأفرقاء السياسيين"، مؤكدا أن "قرار رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ واضح بأنه يريد ترأس ​حكومة تكنوقراط​، طالما مجلس النواب موجود وقادر على ان يسيطر على الحكومة للخروج من الحركة المفرغة".

وجزم أنه "لا يمكن ان تكون هناك دلوة ذات سياة ومستقرة بوجود ميليشات مسلحة تأخذ أموالها وقرارها من خارج الحدود، هذا الوضع لا يمكن ان يستمر بغض النظر عن الاكثريات والاقليات".