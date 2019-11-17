المحامي بيار حنا اعلن انسحابه من معركة نقابة المحامين لصالح ناضر كسبار

أعلن المحامي بيار حنا انسحابه من المنافسة على مركز نقيب المحامين لصالح زميله المحامي ناضر كسبار، وتوجه بالشكر لجميع الذين منحوه ثقتهم، طالبا منهم التصويت للمحامي كسبار، على أن يحتفظ حنا بمركز عضو في مجلس النقابة. وبالتالي انحصرت ​انتخابات​ النقيب بين المحاميين ملحم خلف وناضر كسبار.



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