أبي خليل: هناك حملة افتراء على قطاع النفط

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "للتذكير من دون إغفال العوامل الأخرى،:2013 استقال رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ مباشرة بعد رفع مراسيم ​النفط​ الى مجلس الوزراء،2017 : استقال رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من ​السعودية​ مباشرة بعد تقديم ​شركات النفط​ عروضها في دورة التراخيص،2019 : استقال الحريري مباشرة قبل بدء حفر البئر الأولى. اليوم هناك حملة افتراء على قطاع النفط، أمن رابط؟".

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