رئيس اتحاد موظفي المصارف​ أكد الاستمرار في الاضراب غدا

أكد رئيس اتحاد موظفي المصارف ​جورج الحاج​، في تصريح تلفزيوني، الاستمرار بالاضراب يوم غد الاثنين، لافتا الى ان اجتماعا سيعقد بعد ظهر غد مع ​جمعية المصارف​ للبحث في النقطة العالقة الا وهي الاجراءات الواجب على المصارف اتباعها مع المودعين، بعد معالجة الشق الامني ووضع خطة لحماية المصارف.

على صعيد متصل، يُعقد اجتماعاً، بعد ظهر اليوم، لاعضاء جمعية المصارف في لبنان للبحث بموضوع اعادة فتح البنوك أبوابها، بعد اسبوع على الاقفال جراء الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع.