مستشار الرئيس روحاني: إيران ليست العراق أو لبنان

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قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست العراق أو لبنان"، تعليقا على المظاهرات التي شهدتها معظم المدن الإيرانية على مدار اليومين الأخيرين.
وكتب آشنا في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "إيران ليست العراق أولبنان، والسفارة الأمريكية في طهران أيضا مُغلقة منذ سنين طويلة .. لن نسمح لوسائل الإعلام العميلة بتحديد مصيرنا".
شاهد الفيديو: خامنئي يؤيد رفع أسعار البنزين ويلوم "المشاغبين" على "أعمال التخريب"
مقدم من Euronews
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البندقية الغارقة تستعد لارتفاع جديد في مستوى المياه والسلطات تتحدث عن أضرار بمليار يورو
لم تنته الكارثة التي حلت بالمدينة العائمة في إيطاليا بعد، فالبندقية تستعد لارتفاع جديد لمستوى المياه ولرياح عنيفة السبت بعد أن اجتاحتها المياه إلى مستوى استثنائي لتغرق قنواتها الشهيرة خلال الأيام الماضية. وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن الخميس حالة الطوارئ في المدينة بعد ان غمرتها المياه. وأمر رئيس البلدية لويجي برونيارو الجمعة بإغلاق ساحة سان ماركو التاريخية في وقت ارتفع مستوى مياه البحر واجتاحت الرياح القوية والعواصف الماطرة المنطقة. ووصل ارتفاع مستوى المياه إلى 1,54 متر قبيل منتصف ظهر الجمعة، وهو مستوى خطير لكنه أدنى من الذروة المسجلة الثلاثاء. وقال برونيارو "إني مضطر لإغلاق الساحة لتجنب مخاطر صحية على المواطنين" وأعيد فتح الساحة بعد الظهر مع انحسار مستوى المياه. غير أن سلطات الحماية المدنية أصدرت "إنذارا أحمر" للطقس في منطقة البندقية السبت، محذرة من عواصف عنيفة. أضرار بمليار يورو وغرقت كنائس ومحلات ومنازل في المدينة المعروفة بقنواتها إثر ارتفاع غير مسبوق لمستوى المياه والذي سجل الثلاثاء رقما قياسيا منذ نصف قرن. وقال برونيارو "دمرنا البندقية، نتحدث عن أضرار بنحو مليار يورو، تعود ليوم واحد فقط وهو ليس اليوم." والأزمة الناجمة عن رداءة الطقس دفعت بالحكومة لتخصيص 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من الأموال للتصدي للكارثة. وقال السائح المكسيكي اوسكار كالزادا (19 عاما) لوكالة فرانس برس الجمعة "رؤية هذا تبعث على الصدمة، أن تصل المياه لمستوى الركبة". وحذر وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني خلال تفقد الأضرار من أن أعمال ترميم المدينة ستكون ضخمة، وقال إن أكثر من 50 كنيسة تعرضت لأضرار. وأضاف الوزير "رؤية هذه الأماكن بشكل مباشر يعطي صورة عن كارثة أكبر بكثير عما تظهره المشاهد التلفزيونية". وزير التربية الإيطالي يشجع الطلبة على التظاهر لأجل المناخ تعويضات للسكان وأصحاب الفنادق أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الخميس حالة الطوارئ في المدينة. وسيحصل الأهالي الذين تضررت منازلهم على ما يصل إلى خمسة آلاف يورو بشكل مساعدة حكومية فورية، فيما يمكن أن يحصل أصحاب المطاعم والمحلات على ما يصل إلى 20 ألف يورو، وطلب المزيد لاحقا. وأعلن رئيس البلدية برونيارو الجمعة عن فتح حساب مصرفي للراغبين في المساهمة في أعمال الترميم من إيطاليا وخارجها. وقالت السائحة الإيطالية نيكول ريغيتي إنها مستعدة للمساهمة مضيفة "من المعيب ألا نتمكن من مشاهدة هذه الأماكن، وأعتقد أن على الجميع المساهمة". وبعض أهالي البندقية المعتادين على ارتفاع مستوى المياه في مدينته وما تحمله من إزعاج، عبروا مع ذلك عن استيائهم. وقال لوتشانو الذي يعمل في متجر في ساحة سان ماركو "كل المخزون في الطابع السفلي دمر". وأضاف أنه يتذكر جيدا ارتفاع مستوى المياه عام 1966، عندما وصلت إلى 1,94 متر، هو أعلى مستوى منذ بدء تدوين السجلات عام 1923. وتابع أن "الارتفاع المتكرر جدا للمياه لم يحصل من قبل (...) هذه المرة حصلت أضرار أكثر بكثير من السابق". وأفادت بعض الفنادق عن إلغاء حجوزات حتى في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب انتشار الصور عن غرق البندقية. فوضى البندقية.. المياه تغمر "المدينة العائمة" وتتسبب بخراب واسع 80 بالمائة من المدينة تغرق تسبب ارتفاع مستوى المياه الثلاثاء، مع الرياح الشديدة والأمطار، بإغراق قرابة 80 بالمئة من المدينة، وفق مسؤولين. وعدد كبير من الأشخاص ومن بينهم رئيس بلدية البندقية، ألقوا باللائمة في الكارثة على الاحتباس الحراري وحذروا من أن إيطاليا -- البلد المعرض لكوارث طبيعية -- يجب أن تتنبه للأخطار التي تسببها فصول أكثر تقلبا. والبندقية الملقبة ب"المدينة العائمة" لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألفا، لكنها تستقبل كل عام 36 مليون سائح. ولا يزال مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى "حماية المدينة" قيد التنفيذ منذ 2003، وقد تأخر بسبب أعطال وتحقيقات بشأن الفساد. ويتضمن المشروع بناء 78 بوابة يمكن رفعها لحماية بحيرة البندقية عند ارتفاع مياه البحر الأدرياتيكي لثلاثة أمتار. لكن محاولة أجريت مؤخرا لاختبار اجزاء من الحاجز أحدثت ارتجاجات أثارت قلقا فيما اكتشف المهندسون أن الصدأ لحق بأجزاء منه. فيديو: البندقية تستعد لارتفاع جديد لمستوى المياه بعد إعلان حالة الكوارث
Euronews (Ar)
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شاهد: رواد يقومون بالسير في الفضاء لإصلاح مطياف بالمحطة الدولية
بدأ عدد من رواد الفضاء مهمة خاصة ودقيقة جداً لإصلاح كاشف للأشعة الكونية بمحطة الفضاء الدولية. وطبقاً للوكالة الأمريكية الوطنية للفضاء (ناسا)، تعد هذه المهمة الأصعب منذ إصلاح تيليسكوب هابل الفضائي منذ عدة عقود مضت. وتعطل نظام تبريد المطياف مما توجب بدء المهمة التي ستتضمن ما لا يقل عن أربعة مراحل أخرى خلال الشهر الجاري والقادم للانتهاء من إصلاح العطل. وبلغت تكلفة تصنيع المطياف حوالي 2 مليار دولار وتم إطلاقه عام 2011 بغرض البحث وإيضاح المواد المضادة والمواد المظلمة بالفضاء الخارجي. ويبلغ وزن المطياف 7.5 طن ويتوقع أن يؤدي إصلاحه لاستمرار عمله لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. إقرأ أيضاً: شاهد: بلجيكا تشهد أول حالة وفاة نتيجة استخدام السجائر الإلكترونية الرئيس التونسي يكلف رسميا الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة تبون ليورونيوز "الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستجري في موعدها وعلى فرنسا الكف عن التدخل في شؤوننا"
Euronews (Ar)
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شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر استعراضا عسكريا لطائرات مقاتلة ويقدم نصيحة لطياريه
بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي هذا السبت صورا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون وهو يراقب مناورة عسكرية لمجموعة من الطائرات المقاتلة في مطار ونسان كالما. وحسب التلفزيون الرسمي، فقد أكد كيم جونغ أون على ضرورة استعداد الطيارين على محاربة "الأعداء" المسلحين حتى النخاع وذلك عن طريق أفكار وتكتيكات مميزة وتحت أي ظرف من الظروف. وحذرت كوريا الشمالية الأربعاء الولايات المتحدة إذا تجاهلت مهلة نهاية العام التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لإنقاذ المحادثات النووية حيث اعتبرت بيونغ يانغ أن المناورات بين واشنطن وسيول سوف تنتهك الاتفاقات بين كيم جونغ أون و دونالد ترامب ، بشأن تحسين العلاقات الثنائية الأمر الذي سيجبر كوريا الشمالية على رفع جاهزيتها للحرب. للمزيد: كوريا الشمالية تلوح بوقف التفاوض مع واشنطن إذا لم تتخل أمريكا عن سياستها "العدوانية" بيونغ يانغ تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية احتجاجا على المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول
Euronews (Ar)
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خامنئي يؤيد رفع أسعار البنزين ويلوم "المشاغبين" على "أعمال التخريب"
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وأضاف آشنا أن "الانتهازيين في الداخل والخارج ارتكبوا خطأ استراتيجيا مرة أخرى".
وأكد مستشار الرئيس أن بلاده لن تسمح لوسائل الإعلام العميلة أن تقرر مصير البلاد، " نحن الايرانيين لن نسمح لوسائل الإعلام العميلة أن تقرر لنا المصير".
وشهدت معظم المدن الإيرانية على مدار اليومين الماضيين احتجاجات واسعة ضد قرار رفع أسعار البنزين في البلاد.
وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مساء الخميس، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق، وواجه ذلك القرار ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني.
تصفح المزيد: لليوم الثاني.. استمرار الاحتجاجات بإيران على رفع أسعار الوقود
المصدر: وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.