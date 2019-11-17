شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان تناقش بيان الحكومة وتطالب بحل مشكلات المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب فى 8 أكتوبر الماضى، والرد عليه فيما يخص قطاع الصحة والسكان.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من هيئة المكتب لوضع تصور للرد على بيان رئيس الوزراء يتم عرضه على اللجنة فى اجتماع قادم لإقراره قبل إرساله إلى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة برئاسة وكيل أول المجلس السيد الشريف.

وشهد الاجتماع مطالبات من أعضاء اللجنة بضرورة حل مشكلات قطاع الصحة، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والتخصصات الناقصة فى المستشفيات، لتوفير خدمة صحية وعلاجية لائقة بالمواطن، كما طالبوا بحل مشكلة عجز عدد الأطباء.

Advertisements

وطالب النائب أحمد عبد التواب، بزيادة رواتب الأطباء لتحفيزهم على البقاء فى مصر وعدم الهجرة للعمل فى الخارج، كما أكد النائب حسنى حافظ، على أهمية التركيز على ملفات ومشكلات الصحة، واحدة تلو الأخرى، حتى يتحقق إنجاز يشعر به المواطنون، "بدلًا من الغرق فى كل المشكلات فى نفس الوقت".

وقال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، إن مناقشات اللجنة وتوصياتها يجب أن تكون ملزمة للحكومة، موضحًا أن هناك الكثير من الأخطاء فى المنظومة الصحية فى مصر، متابعا: "الحكومة تناقض نفسها، فهى تشترى أجهزة طبية بتوزيع خريجى المعاهد الفنية على الوظائف الإدارية بعيدًا عن تخصصاتهم، والدور الإشرافى للوزارة لم يعد موجودًا على أرض الواقع".

بدوره، قال النائب الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل اللجنة، أن مجلس النواب يجب أن يكون له مشاركة فعالة وفقًا لاختصاصاته الواردة فى الدستور، لوضع خطط قابلة للتطبيق لتطوير الصحة فى مصر.