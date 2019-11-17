شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات العاملة بتوكيلات السيارات الكهربائية: التعريفة والترخيص أبرز المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدى، استعراض ممثلى الشركات العاملة فى توكيلات السيارات الكهربائية أو الشاحنات المعوقات التى تواجهها فى هذا المجال.

وعدد محمد الغزالى حرب، ممثل إحدى شركات التوكيلات، التحديات فى التراخيص لهذا النوع من السيارات حيث يتم منحها حالياً "ترخيص مؤقت" وليس "دائم"، مما أيضا يؤثر سلباً على عدم تمكين المشترى من التقسيط مع البنوك التى تتطلق ترخيص دائم، بالإضافة إلى إشكالية تعريفة الشحن والضوابط الخاصة بها، قائلا ً: " هناك شركات موجودة على الأرض بالفعل ومحطات عاملة لكن يجب وضع تعريفة لتشجيع الاستثمار".

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فيما قال شمس عبد الغفار، ممثل إحدى الشركات العاملة فى الشحن، أن أكثر المشاكل التى تواجه هذا القطاع التعريفة، حيث تقدم الشركات حالياً الخدمة بالمجان من خلال نقاط الشحن الخاصة بها فى أنحاء الجمهورية نظراً لعدم وجود تعريفة، بينما تدفع الشركة مقابل الكهرباء التى تحصل عليها.

وهنا علق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالتأكيد على أهمية تشجيع المستثمرين فى هذا القطاع بتحديد تعريفة لشحن السيارات الكهربائية، فلا يمكن أن يقوم المستثمر بدفع تكلفة الكهرباء دون أن يحصل على مقابل لقاء الخدمة المقدمة لراكبى هذه السيارات، قائلا ً: "مينفعش اقول للمستثمر تعالى وهو بيدفع من جيبه".

وفيما يخص مشاكل الترخيص، علق اللواء ناصر رضا ممثل وزارة الداخلية، بتاكيده أنه تم عقد إجتماعات فى هذا الصدد مع الوزارات المعنية، وليس هناك مشكلة فى الترخيص، هناك بعض الاشتراطات المتعلقة بالمواصفات الفنية التى سيتم استفائها من قبل وزارة التجارة والصناعة.