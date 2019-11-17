شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل اتفاقيتين إلى اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، اتفاقيتين إلى اللجنة التشريعية لدراستهما وتقديم تقرير عنها للمجلس. وتشمل الاتفاقيتين الآتى: 1- قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019. Advertisements 2- قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019. يذكر أن اللجنة التشريعية تبحث مدى وجود أى مخالفة للدستور أو القانون فى الاتفاقيات وهل تخضع فى طريقة إقرارها للبرلمان أم لا.

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