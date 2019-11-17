شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: خفض أسعار الفائدة يشجع الاستثمار الأجنبى ويساعد على خفض عجز الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالى يخدم عدة قطاعات فى الدولة المصرية.

وأضاف قوطة، فى بيان، أن هذا القرار يدعم ويشجع الاستثمارات الأجنبية وتعاملات البورصة بشكل قوى فضلا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، وقطاع العقارات الذى يعانى من الركود، كما يخدم الدولة فى خفض عجز الموازنة العامة.

وأكد رئيس صناعة الوفد، أن خفض الفائدة يأتى نتيجة الإصلاحات المالية والاقتصادية التى اتخذتها الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

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وتابع: "استمرار التحسن في قطاعات الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج والغاز الطبيعى سيعزز من توفير الدولار وتراجع أسعار مقابل ارتفاع قيمة الجنيه".