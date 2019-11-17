شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن اختيار التجمع "سيد عبد العال" رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس حزب التجمع اختار النائب سيد عبد العال، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب، متابعاً : "ندعو له بالتوفيق والسداد في مهمته".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من الملفات الهامة علي أجندته، في مقدمتها مناقشة 10 مشروعات قوانين منها 8 تتعلق بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول في مواقع مختلفة علي مستوي الجمهورية وذلك في ضوء تقارير لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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كما يناقش المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، أخذ الرأي النهائي علي 3 مشروعات قوانين هى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.